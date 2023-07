Napoli, ecco lo Sport Hotel Rosatti, la lussuosa sede del Ritiro a Dimaro: Video

Lo Sport Hotel Rosatti, il lussuoso rifugio estivo del Napoli per la preparazione della nuova stagione. Un’occhiata dietro le quinte alla location che ospiterà la squadra azzurra

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Napoli ha scelto lo Sport Hotel Rosatti a Dimaro come quartier generale per il suo ritiro estivo. Questa location esclusiva, nota per la sua tranquillità e comfort, sarà la casa lontano da casa per i giocatori azzurri mentre si preparano per la stagione calcistica 2023-2024.

HOTEL ROSATTI, NAPOLI A 5 STELLE

Lo Sport Hotel Rosatti, sede del Napoli a Dimaro è situato nel cuore delle Dolomiti, è noto per la sua ospitalità di alto livello e le sue strutture di prima classe. Questo luogo idilliaco sarà il teatro della preparazione intensiva della squadra, con l’arrivo previsto per domani, venerdì 14 luglio.

La scelta di questo hotel riflette l’ambizione del Napoli di continuare a costruire sul successo della scorsa stagione. La squadra, guidata dall’allenatore Garcia, è ansiosa di iniziare la preparazione e di presentarsi in forma ottimale per la nuova stagione.

Lo Sport Hotel Rosatti offre un ambiente tranquillo e rilassante, l’ideale per consentire ai giocatori di concentrarsi sulla preparazione fisica e tattica. Con le sue moderne strutture e il suo personale dedicato, l’hotel è perfettamente attrezzato per soddisfare le esigenze di una squadra di calcio professionistica.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla preparazione del Napoli per la nuova stagione calcistica.

Ecco il video girato dal Corriere dello Sport