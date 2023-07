SKY: “PSG-Osimhen, Il Napoli spara alto. Kilman erede di Kim”

Il PSG vuole Osimimhen ma il presidente del Napoli, aurelio De Laurentiis, ha fissato un prezzo elevato per l’attaccante.

Calciomercato Napoli. La finestra del calciomercato estivo è in pieno svolgimento e il Napoli è al centro dell’attenzione. Il presidente del club, De Laurentiis, ha fissato un prezzo di 200 milioni per Victor Osimhen, una cifra che potrebbe essere troppo alta anche per club come il Paris Saint-Germain.

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha discusso la situazione del Napoli in un’intervista con Radio Marte. Secondo Marchetti, il Real Madrid e il Manchester United sono interessati a Osimhen, ma i Red Devils stanno guardando più verso l’Atalanta, dove gioca Rasmus Hojlund. Il Real Madrid, invece, sta aspettando di vedere cosa succederà tra Kylian Mbappé e il PSG.

Marchetti ha poi parlato della situazione di Kim, affermando che il club si aspetta che il giocatore se ne vada. “Il Napoli è sul ragazzo a prescindere e potrebbe fare un’offerta per prenderlo. Ora come ora, tutti chiedono tanto agli azzurri, che hanno bisogno di un centrale, quindi si aspetta il momento giusto“, ha detto Marchetti.

Il Napoli è noto per la sua abilità nel navigare nel mercato dei trasferimenti e sembra che il club stia cercando di mantenere basso il prezzo del suo primo obiettivo. Con la partenza di Kim, il club è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e Max Kilman potrebbe essere l’erede ideale.