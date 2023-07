Chi è Mauro Meluso il nuovo direttore sportivo del Napoli

Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli è stato il colpo a sorpresa di De Laurentiis: Conosciamolo meglio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. L’ex direttore sportivo dello Spezia, prende il posto di Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus. L’annuncio è stato fatto dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su Twitter, con un messaggio di benvenuto e di auguri per il suo nuovo ruolo.

Nato nel 1965 a Cosenza, Meluso ha iniziato la sua carriera calcistica nella squadra di quartiere di Cosenza, la “Panebianco”, con la quale ha vinto tre campionati Provinciali Esordienti consecutivi. A 14 anni, si è trasferito al Rende, per poi entrare nel vivaio della Lazio. Ha giocato per la prima squadra del club romano dal 1982 al 1984, debuttando in Serie A il 2 ottobre 1983 in Lazio-Juventus (0-1). Ha poi giocato in Serie A per un anno con la Cremonese.

La sua carriera ha continuato nelle serie inferiori, in Serie C1 con Salernitana, Monopoli (tre stagioni), Casarano, Messina, e una stagione al Foggia tra i cadetti. Nel 1993, si è trasferito alla Fermana, dove è rimasto per due anni. Nel 1994-1995, è stato allenato da Bruno Nobili e ha segnato 5 reti, prima di ritirarsi dall’attività agonistica.

Meluso dal Foggia al Napoli campione d’Italia

Meluso ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Il 22 giugno 2011, ha assunto la carica di responsabile settore tecnico del Frosinone. Il 27 maggio 2014, è stato nominato direttore sportivo del Cosenza, dove è rimasto per due anni.

Il 6 giugno 2016, Meluso è diventato il nuovo direttore sportivo del Lecce, militante in Serie C, firmando un contratto biennale con prolungamento automatico in caso di promozione in Serie B. Ha contribuito al doppio salto di categoria dei giallorossi, che nel 2019 sono approdati in Serie A. Il suo rapporto con il club salentino si è interrotto nell’agosto 2020, dopo la retrocessione in Serie B. Il 27 agosto 2020, ha firmato un contratto triennale con lo Spezia, neopromosso in Serie A. Il 26 maggio 2021, dopo aver contribuito al raggiungimento di una storica salvezza, ha rescisso il contratto con i liguri. Oggi, 12 luglio 2023, Mauro Meluso è stato nominato nuovo direttore sportivo del Napoli.

La nomina di Meluso segna l’inizio di una nuova era per il Napoli. Con la sua vasta esperienza e la sua passione per il calcio, il club spera di raggiungere nuovi traguardi sotto la sua guida.