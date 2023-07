L’annuncio a sorpresa di ADL: “Mauro Meluso nuovo direttore sportivo”

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli: l’annuncio a sorpresa del patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, su Twitter.

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Una notizia che è arrivata come una sorpresa per molti, poiché Meluso prenderà il posto di Cristiano Giuntoli, che è passato alla Juventus. De Laurentiis ha fatto l’annuncio attraverso Twitter, con queste parole: “Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis”.

Meluso, nato nel 1965 a Cosenza, è un ex direttore sportivo dello Spezia. Ha iniziato la sua carriera calcistica nella squadra locale “Panebianco” a Cosenza, vincendo tre campionati provinciali consecutivi nella categoria Esordienti. Successivamente, a 14 anni, si è trasferito al Rende e successivamente al settore giovanile della Lazio.

Ha giocato nella prima squadra della Lazio dal 1982 al 1984, debuttando in Serie A il 2 ottobre 1983 nella partita Lazio-Juventus (0-1). Ha poi giocato per un anno nella Cremonese in Serie A. Successivamente, ha continuato la sua carriera nelle serie inferiori, giocando in Serie C1 con Salernitana, Monopoli (per tre stagioni), Casarano, Messina e una stagione al Foggia in Serie B, dove ha avuto poche opportunità di giocare. Nel 1993 si è trasferito alla Fermana, dove è rimasto per due anni. Nella stagione 1993-1994, ha contribuito con 6 gol alla promozione in Serie C2 della squadra marchigiana, che si è classificata al secondo posto e ha ottenuto la promozione in Serie C2 grazie al ripescaggio del 1º agosto 1994. Nella stagione 1994-1995 è stato allenato da Bruno Nobili e ha segnato 5 gol, prima di ritirarsi dall’attività agonistica.

Successivamente, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per diverse squadre, tra cui Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Il 22 giugno 2011 è diventato responsabile del settore tecnico del Frosinone. Il 27 maggio 2014 è stato nominato direttore sportivo del Cosenza, dove è rimasto per due anni.

Il 6 giugno 2016 è diventato il nuovo direttore sportivo del Lecce, che militava in Serie C, firmando un contratto biennale con prolungamento automatico in caso di promozione in Serie B. Ha contribuito alla doppia promozione dei giallorossi, che nel 2019 sono arrivati in Serie A. Il suo rapporto con il club salentino si è interrotto nell’agosto 2020, dopo la retrocessione in Serie B. Il 27 agosto 2020 ha firmato un contratto triennale con lo Spezia, squadra appena promossa in Serie A. Il 26 maggio 2021, dopo aver contribuito a una storica salvezza, ha rescisso il contratto con la squadra ligure. Oggi, 12 luglio 2023, è stato nominato nuovo direttore sportivo del Napoli.