Meluso: “Non tifo Juve e mai lo farò”. Tifosi bianconeri furiosi sul web

Il nuovo ds del Napoli, Mauro Meluso, ha acceso la conferenza stampa di presentazione negando di essere un tifoso della Juventus.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Dopo l’ufficializzazione del suo ruolo nei giorni scorsi, Mauro Meluso è arrivato a Dimaro per iniziare a lavorare con e per il Napoli. Nella conferenza stampa di presentazione di oggi, il nuovo direttore sportivo del Napoli ha subito dissipato ogni dubbio: non è e non è mai stato un tifoso della Juventus.

La Presentazione di Meluso

Rispondendo alla prima domanda della conferenza, Meluso ha detto: “De Laurentiis mi ha chiesto se tifo Juventus? Non mi ha chiesto nulla di questo genere. Juventus? Non ho mai tifato per loro. Ho giocato con Lazio e Cremonese in Serie A ma non tifo nessuna squadra in particolare, tranne che per la squadra per cui lavoro“.

Inoltre, Meluso ha sottolineato l’atmosfera calorosa che ha riscontrato a Napoli, la quale ha aumentato il suo senso di responsabilità. Ha inoltre lodato il lavoro svolto dalla società e dal presidente De Laurentiis, dicendo che dopo la Juventus, il Napoli è il club che ha totalizzato più punti negli ultimi 10 anni.

La Reazione dei Tifosi della Juventus alle parole di Meluso



Le parole di Meluso sulla Juventus hanno causato la reazione dei tifosi bianconeri che, sul web, hanno attaccato il nuovo ds del Napoli. Commenti come “Presentate il vostro dirigente e parlate di Juve. Grazie. Forza Juve a tutti voi”, “Questo è più juventino di Del Piero, sono in lacrime“, “abbiamo capito tutto, questo sarà il prossimo ds della Juve” hanno invaso i social network.

In risposta, alcuni tifosi del Napoli hanno ironizzato sulla reazione dei bianconeri, sostenendo che, mentre Giuntoli si dichiara juventino e tutto è ok, se Meluso dice di non tifare la Juventus, scatta l’ira.

L’arrivo di Meluso a Napoli promette già di creare scalpore nel panorama calcistico italiano. La stagione non è ancora iniziata, ma il nuovo direttore sportivo del Napoli ha già acceso i motori della rivalità calcistica.