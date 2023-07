Meluso al Napoli: ‘Sbalordito dalla chiamata di ADL, Kim se ne va, ma Osimhen resta

Il nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, parla del suo arrivo al club, dell’addio di Kim e della permanenza di Osimhen in conferenza stampa.

Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli, ha parlato del suo arrivo al club, dell’addio di Kim Min-jae e della permanenza di Victor Osimhen durante una conferenza stampa a Dimaro.

Meluso ha rivelato che è stato contattato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il 13 luglio: ‘Il presidente mi ha chiamato, intorno alle 7, e mi ha chiesto di incontrarlo. Abbiamo chiacchierato, mi ha fatto un bel po’ di domande anche se mi conosceva già, c’erano anche Sinicropi e Micheli, e in venti secondi ci siamo accordati a livello contrattuale.’

Parlando della situazione di mercato del club, Meluso ha confermato che Kim lascerà il Napoli: ‘Kim sicuramente andrà sostituito e ci lavoreremo.’ Tuttavia, ha assicurato che Osimhen resterà al club: ‘Sono appena arrivato, so che se riusciamo a tenerlo è una gran cosa, fa la differenza, ce ne sono pochi come lui.’

Meluso ha anche parlato del suo passato nel calcio, rivelando che da bambino era stato selezionato per giocare nel Napoli, ma sua madre si era opposta perché era troppo lontano da casa. Ora, ha detto, è ‘una grande opportunità per me e darò tutto ciò che posso.’

Infine, Meluso ha parlato dei piani del Napoli per il mercato estivo, sottolineando che il club lavorerà per ‘cercare di restare in un ambito importante.’ Ha detto che il Napoli ha avuto una crescita negli ultimi anni e deve ‘restare su questi livelli.’

La conferenza stampa di Meluso offre una visione chiara dei piani del Napoli per il mercato estivo. Resta da vedere come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane.

