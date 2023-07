REPUBBLICA: Osimhen, ovazione a Dimaro. Spunta un retroscena di mercato

Osimhen torna a Dimaro tra l’ovazione dei tifosi: inizia la trattativa per il rinnovo del contrattoa.

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen è tornato al ritiro del Napoli a Dimaro tra l’entusiasmo dei tifosi. Inizia la trattativa per il rinnovo del suo contratto, con l’ostacolo della clausola rescissoria

Osimhen accolto trionfalmente a Dimaro: iniziano le trattative per il rinnovo del contratto

Victor Osimhen è tornato al ritiro del Napoli a Dimaro, accolto con grande entusiasmo dai tifosi. L’attaccante nigeriano sembra più determinato che mai a difendere lo scudetto conquistato con la squadra azzurra e a giocare un ruolo da protagonista in Champions League. Sono iniziati i colloqui per il rinnovo del contratto dell’attaccante, accompagnato in ritiro dal suo agente Roberto Calenda.

De Laurentiis pronto a offrire un biennale da 7 milioni

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, nonostante non siano arrivate offerte irrinunciabili per Osimhen, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sembra pronto a formulare una proposta di rinnovo contrattuale. Si parla di un biennale da 7 milioni di euro, cifra che dovrebbe soddisfare le richieste economiche del giocatore.

Il nodo della clausola rescissoria

L’ostacolo principale da superare nelle trattative sembra essere la clausola rescissoria da inserire nel nuovo accordo. De Laurentiis vorrebbe fissarla a almeno 150 milioni di euro, mentre Osimhen e il suo entourage spingono per una cifra più bassa, non superiore ai 100 milioni di euro. Le trattative per trovare un accordo equilibrato su questo punto sono appena iniziate.

Dimaro festeggia il ritorno di Osimhen

Nel frattempo, a Dimaro l’atmosfera è festosa. L’arrivo di Osimhen è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi, felici di rivedere il capocannoniere dello scorso campionato. Osimhen si è commosso per l’affetto ricevuto. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro dell’attaccante nigeriano con la maglia azzurra, ma intanto il suo ritorno è un motivo di grande festa per i supporters del Napoli.