Napoli Beer: La birra ufficiale del Napoli in vendita a fine agosto

SSC Napoli Beer, De Laurentiis si lancia nel settore delle bevande con la sua birra ufficiale, grazie a un accordo con El Original S.r.l. La birra sarà disponibile sul mercato a partire da fine agosto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un audace passo nel settore delle bevande, la SSC Napoli ha annunciato il lancio della sua birra ufficiale. Questa mossa è resa possibile grazie a un accordo di licenza tra la squadra di calcio e El Original S.r.l., una società specializzata nella creazione e distribuzione di prodotti nel settore delle bevande.

Una birra distintiva per i campioni d’Italia

La lattina della SSC Napoli Beer è subito riconoscibile con la sua livrea azzurra, il nuovo logo tricolore della SSC Napoli e lo scudetto celebrativo ideato per il terzo titolo dei Campioni d’Italia. È una birra Lager con una gradazione alcolica del 4,9%, rispecchiando la forza e la passione della squadra e dei suoi tifosi.

In vendita a fine agosto

I tifosi del Napoli e gli amanti della birra saranno in grado di acquistare la SSC Napoli Beer a partire dalla fine di agosto. La birra ufficiale dei Campioni d’Italia 2022-2023 rappresenta un modo unico per i tifosi di mostrare il loro sostegno alla squadra e godersi una bevanda di qualità.

Questo è un altro esempio di come le squadre sportive stiano diversificando la loro offerta di prodotti per coinvolgere i tifosi in modi nuovi ed emozionanti. Con la birra ufficiale del Napoli, i tifosi possono ora brindare al successo della loro squadra preferita in uno stile veramente unico.