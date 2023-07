Lozano-Zielinski, la minaccia di ADL incombe sul loro futuro: rinnovo, cessione o fuori rosa?

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Hirving Lozano e Piotr Zielinski, i cui contratti scadranno nel 2024.

I contratti di Hirving Lozano e Piotr Zielinski scadranno nell’estate del 2024, e ciò sta sollevando grandi interrogativi sul loro futuro. Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lanciato una chiara minaccia ai due giocatori: o accettano un rinnovo contrattuale con uno stipendio al ribasso (4,8 e 4,5 milioni rispettivamente per l’ultima stagione), oppure saranno costretti a cercare un nuovo club o addirittura a rischiare di essere esclusi dalla rosa.

Le prospettive dei calciatori non sono prive di lusinghe: Piotr Zielinski, con le sue capacità tattiche e tecniche, si è dimostrato un elemento decisivo, fluttuando tra le linee e influenzando i cambi di modulo, oltre a mostrare una notevole abilità nel finalizzare, inventare giocate e segnare con entrambi i piedi. Analogamente, la storia di Lozano è paragonabile a quella di Zielinski, essendo lui stesso un elemento prezioso per il Napoli. Attualmente in fase di recupero da un infortunio al ginocchio sinistro, il calciatore messicano è destinato a scontrarsi con la decisione di accettare le nuove condizioni contrattuali o prendere altre strade.

In questo momento, dunque, il futuro di Lozano e Zielinski al Napoli rimane incerto, e la situazione è destinata a tenere tutti con il fiato sospeso, in attesa della scelta che verrà fatta dai due giocatori e dal club partenopeo.