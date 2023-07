Ritiro Dimaro, faccia a faccia tra Lozano e ADL: un gesto ‘particolare’ al termine del colloquio

Hirving Lozano e Aurelio De Laurentiis hanno avuto un colloquio ai bordi del campo di Dimaro nel corso della mattinata di oggi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Durante la prima seduta di allenamento del Napoli a Dimaro, l’entusiasmo era alle stelle per la squadra azzurra. Numerosi tifosi erano presenti sugli spalti, applaudendo Garcia e i suoi uomini mentre la maggior parte dei giocatori di spicco si unirà al gruppo nella prossima settimana. Tra i calciatori di maggior rilievo presenti in Trentino, spicca Hirving Lozano, il quale sta affrontando un programma riabilitativo per recuperare da un infortunio al ginocchio. Sarà necessario ancora del tempo per completare il suo recupero.

Al termine dell’allenamento odierno, Lozano ha avuto un colloquio con Aurelio De Laurentiis. Il giocatore messicano ha ascoltato attentamente le parole del presidente del Napoli e ha annuito con la testa. È probabile che abbiano discusso del futuro di Lozano e della sua situazione contrattuale.

Il contratto del giocatore scadrà nel 2024 e De Laurentiis non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Al termine del faccia a faccia, i due si sono stretti la mano in segno di distensione.