Kim-Bayern Monaco, il trasferimento può slittare a lunedì: si allunga la data limite per il pagamento della clausola

Il trasferimento di Kim Min-jae al Bayern Monaco potrebbe subire un ritardo e slittare a lunedì. I dettagli sul pagamento della clausola.

Il Napoli si prepara per un importante incontro di mercato nel pomeriggio di oggi a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, per parlare del sostituto di Kim. Sembra che il trasferimento del coreano al Bayern Monaco possa subire un ritardo e slittare a lunedì. Questa possibile variazione di data è dovuta a motivi legali, come riferisce Radio Marte: “Secondo il diritto bancario generale, le scadenze vengono prorogate al primo giorno lavorativo successivo in caso di festività. Pertanto, la data limite per il pagamento della clausola del giocatore ex Fenerbahce potrebbe essere spostata da oggi, 15 luglio, a lunedì 17“, spiega la redazione dell’emittente campana.

Nonostante ciò, sembra che l’affare Kim non sia a rischio: “Un fallimento del trasferimento sarebbe un evento clamoroso. Nel pomeriggio, inoltre, è previsto un incontro di mercato per il Napoli a Dimaro, nel quale si discuterà proprio della scelta del successore di Kim”.

Sono diversi i nomi che sono stati presi in considerazione, e potrebbero esserci delle sorprese: “L’acquisto di Kilman risulta costoso: il Napoli non ha ancora concluso l’operazione a causa del prezzo richiesto per il suo cartellino. Itakura sembrava essere il nome più promettente, ma sembra che rimarrà in Germania. Non si può escludere che alla fine la scelta possa ricadere su un profilo inaspettato”.