Napoli vuole Kilman: Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la difesa. Dopo la partenza di Kim, il club azzurro ha individuato in Max Kilman il suo sostituto ideale.

Calciomercato Napoli. Il Napoli ha messo gli occhi su Max Kilman, il difensore inglese di origini ucraine, per rafforzare la propria difesa.

Il mercato del Napoli è in pieno svolgimento, con l’addio di Kim Minjae, che si trasferisce al Bayern Monaco. Il club tedesco ha attivato la clausola di rescissione e sta per inviare un bonifico da 50 milioni di euro. Kim si unirà alla sua nuova squadra il 26 luglio a Tokyo, in occasione di una tournée che inizierà con un’amichevole contro il Manchester City.

Il Napoli ha una strategia chiara per il mercato: rafforzare la difesa. Kilman è l’uomo scelto per completare la squadra. Nonostante le difficoltà nelle trattative, il club azzurro è determinato a portare a termine l’affare. La trattativa continua, con le pause classiche della strategia: difesa e contropiede.

Secondo quanto riporta il corriere dello Sport, il Napoli ha già fatto un’offerta da 35 milioni di euro per Kilman, ma i Wolves hanno respinto la richiesta. I club sono ancora in trattativa e il prezzo del giocatore potrebbe essere intorno ai 40 milioni di euro.

Il difensore inglese del Wolverhampton è un giocatore giovane e di talento, che ha già dimostrato le sue qualità in Premier League. Kilman è forte fisicamente, bravo in marcatura e ha un buon senso della posizione. È anche un buon portatore di palla e può essere utile in fase di impostazione del gioco.

Il Napoli è pronto a ripartire, con Kilman come obiettivo principale. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del club e la sua strategia di mercato. La chiusura dell’affare è attesa nelle prossime settimane. Il Napoli è determinato a portare Kilman a Napoli e il giocatore è entusiasta di giocare in Serie A.