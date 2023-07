Curioso siparietto a Dimaro tra un tifoso e ADL: “Ma questa maglia è pezzotta”

Simpatico siparietto a Dimaro tra un tifoso del Napoli e il patron, Aurelio De Laurentiis, che si è rifiutato di firmare una maglia falsa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Dimaro si è trasformata in una festa per il Napoli, con la prima sessione di allenamento che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi accorsi sugli spalti. Aurelio De Laurentiis è stato accolto dagli applausi del pubblico e ha voluto fare un giro di campo con una sciarpa al collo per salutare tutti i presenti. Un momento molto diverso rispetto all’anno scorso, quando il presidente del club partenopeo scelse di rimanere barricato in albergo a causa delle forti contestazioni.

Al termine dell’allenamento, De Laurentiis si è intrattenuto con numerosi tifosi per scattare foto ricordo e firmare autografi su maglie e gadget della squadra azzurra. Ad un certo punto, un tifoso gli ha passato una maglia contraffatta, ma De Laurentiis ha rifiutato di apporvi la sua firma, dichiarando: “Ma questa è pezzotta”.

La reazione di De Laurentiis sembra essere una scelta giusta e condivisibile. Infatti, non si dovrebbe incoraggiare il mercato del falso, poiché nella maggior parte dei casi è gestito da associazioni criminali.