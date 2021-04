Video Tutorial – Extremerate: come aggiungere tasti al joypad Ps4

Extremerate è uno dei modi per aggiungere tasti al joypad Ps4 e giocare a Warzone, il video tutorial spiega tutti i passaggi per il montaggio.

Avere dei tasti aggiuntivi al joypad Ps4 spendendo poco è possibile con Extremerate, il sistema mostrato nel video tutorial permette di avere dei pulsanti postieri molto comodi per alcuni giochi. Le modifiche al Joypad possono essere fatte tranquillamente a casa senza dover spendere molti soldi, questo sistema si può trovare su shop on line come Amazon, a poco più di 30 euro. I tasti aggiuntivi al joypad Ps4 sono molto comodi per giocare ad alcuni titoli del momento come Warzone. I tasti posteriori di solito vengono settati principalmente per saltare e scivolare. In questo modo si potranno compiere queste azioni senza dover staccare mai le dita dal joypad, rendendo il movimento molto più fluido e veloce. Giocando a Warzone con Extremerate si potrà avere un vantaggio durante i fight.

Warzone: tasti posteriori joypad

Per applicare le modifiche e aggiungere i tasti al joyopad Ps4 con Extremerate serviranno circa 30 minuti, come si vede nel video tutorial. All’interno della confezione troverete tutto l’occorrente. Oltre alla parte hardware ci saranno anche viti di supporto, cacciaviti e alcuni pezzi di ricambio. Per aggiungere i tasti al vostro joypad sarà necessario applicare la nuova cover posteriore in cui dovrà essere traferita la parte hardware del vostro joyopad. Alzando la scocca sarà possibile separare la parte posteriore da quella anteriore, su quest’ultima dovrà essere applicata un’altra piccola scheda madre oltre al connettore ed al sensore per la mappatura dei tasti. Quest’ultimo passaggio è importantissimo poiché vi permetterà di decidere quali funzioni dovranno svolgere i tasti aggiuntivi. Le funzioni più importanti per i tasti posteriori in Cod Warzone sono scivolata e salto, ma si possono aggiungere anche i tasti che solitamente vengono utilizzati per prendere oggetti da terra o equipaggiare piastre.