Juve-Napoli: i convocati di Gattuso, negativi i test Covid 19

Arriva la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la sfida Juve-Napoli, tutti negativi i test per il Covid 19 effettuati su squadra e staff.

Gennaro Gattuso nella lista dei convocati ha potuto inserire tutti gli effettivi, tranne gli infortunati, dato che i test per il Covid 19 sono risultati tutti negativi. Ad annunciarlo è stata la società azzurra con un comunicato sul profilo twitter. Diverso invece il discorso in casa Juve che conta 2 contagiati, ma Pirlo ha fatto sapere che la “Juve rispetta le regole“. Tra i convocati del Napoli per la sfida con la Juve rientrano anche alcuni giocatori infortunati col Verona come Ospina e Demme. A questo punto il tecnico del Napoli ha la rosa quasi al completo, anche perché potrà contare di nuovo su Koulibaly che col Crotone era squalificato. Ecco lista dei convocati del Napoli:

Portieri : Meret, Contini, Ospina.

: Meret, Contini, Ospina. Difensori : Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Rrahmani, Manolas.

: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Rrahmani, Manolas. Centrocampisti : Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian, Zielinski, Lobotka.

: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian, Zielinski, Lobotka. Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna, Cioffi.

Napoli: la probabile formazione con la Juve

Il tecnico del Napoli potrebbe fare cinque cambi per la sfida con la Juve. Quasi certo il rientro tra i pali di Ospina che ha recuperato dall’infortunio alla mano. In difesa rientra Koulibaly che prenderà il posto di uno tra Manolas e Maksimovic. Questi ultimi due hanno giocato molto male col Crotone e non è detto che possano lasciare spazio a Rrahmani. A centrocampo Demme in vantaggio su Bakayoko mentre Zielinski ritorna titolare dietro le punte. Lozano sarà titolare a destra dopo il buon rientro col Crotone. Mertens è in ballottaggio con Osimhen per il ruolo di centravanti, ma il belga è in vantaggio sul nigeriano.

Probabili formazione Napoli (4-2-3-1): Ospina; Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.