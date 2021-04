Juventus: Demiral è guarito dal Covd 19, convocato per la sfida al Napoli

Merih Demiral è guarito dal Covid 19, lo ha comunicato la Juventus. Pirlo recupero un giocatore importante per la difesa.

La Juventus con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che Merih Demiral è guarito dal Covid 19, il giocatore si è sottoposto a 2 controlli con test molecolare con esito negativo. “Il giocatore non è più sottoposto a regime di isolamento e si unirà alla squadra domattina”. Dunque Demiral può essere convocato e potrà anche giocare per la sfida Juve-Napoli. Sicuramente un’ottima notizia per Pirlo che deve rinunciare a Bonucci e Bernardeschi proprio causa Covid 19. In ogni caso la partita si sarebbe giocata regolarmente, come ha ribadito lo stesso tecnico parlando di rispetto delle regole e tirando una bordata al Napoli.

Intanto anche Gennaro Gattuso può sorridere perché nella lista dei convocati per la Juve non ha nessuna defezione causa Covid. Tutti i tamponi svolti su squadra e staff sono risultati negativi. Gli azzurri si sono già messi in viaggio per raggiungere Torino.