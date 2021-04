Juventus-Napoli: anche Bernardeschi positivo al Covid 19

Federico Bernardeschi è positivo al Covid 19 e salterà Juventus-Napoli, ad annunciarlo un comunicato della società bianconera.

L’ombra del Covid 19 continua ad aleggiare su Juventus-Napoli, anche Federico Bernardeschi è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore ha fatto parte del ritiro della Nazionale che ha disputato le ultime tre partite per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Proprio all’interno di quel gruppo si è sviluppato un focolaio di contagi che ha coinvolto Cragno, Sirugu, Bonucci, Verratti e Bernardeschi, mentre Meret e Insigne sono risultati negativi. A comunicare la positività di Bernardeschi al Covid 19 è stata la società bianconera con un comunicato: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra“.

Juventus-Napoli: si gioca

Al momento non ci dovrebbero essere ulteriori rinvii per la sfida Juventus-Napoli saltata causa Covid 19 già a novembre scorso, poi rimandata ulteriormente al 7 aprile. Fino all’ultimo momento, però, potrebbero esserci dei cambiamenti, anche perché l’Asl di Torino è alla ricerca di altri eventuali positivi nel gruppo squadra della Juventus. Intanto proprio l’Asl di Torino è stata invocata da Giuseppe Cruciani che a Tiki Taka ha chiesto che la sfida Juve-Napoli venisse nuovamente rimandata.