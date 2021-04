Bruscolotti: “Maksimovic e Manolas allucinanti, peccato che le scuole calcio siano chiuse. Ecco come finirà con la Juve”

Beppe Bruscolotti ex capitano del Napoli, ha parlato degli svarioni difensivi visti contro il Crotone e della sfida Juventus-Napoli.

“Maksimovic e Manolas allucinanti. Affrontare oggi il Napoli è dura per tutti” Queste le parole di microfoni di Radio Crc di Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.

Bruscolotti ha bacchettato la coppia di difesa Manolas-Maksimovic e ha parlato della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli:“Maksimovic e Manolas contro il Crotone sono stati allucinanti, peccato che le scuole calcio siano chiuse. Al fianco di Koulibaly sarebbe meglio schierare Rrahmani, anche se ci sono dubbi sul recupero dopo l’infortunio. Chiunque giocherà, comunque, dovrà fare molta attenzione. Non si può vanificare il lavoro fatto finora”.

Bruscolotti ha poi Aggiunto: “Come finirà Juve-Napoli? peccato per i due punti persi in casa del Sassuolo. Senza quel passo falso, il Napoli avrebbe potuto accettare serenamente pure una sconfitta in casa della Juve. Purtroppo non sarà così. Il Napoli è in salute affrontarlo in questo momento è dura per tutti. Gattuso sta facendo un buon lavoro. Peccato abbia già deciso di andare via a fine stagione”.

Palo ‘e fierro, ha risposto anche alle accuse lanciate da Arrigo Sacchi sullo scudetto del 1990, ricordato il fervore di Diego Armando Maradona nella lotta al secondo scudetto: “Diego è stato grande, noi dobbiamo ringraziare lui se abbiamo vinto contro le squadre del nord. Ci ha dato tutto sé stesso, ci ha messo l’anima per portare il Napoli alla vittoria. Si è messo contro tutti e gliel’hanno fatta pagare. Sì, perché ha pagato per far vincere Napoli ed il Napoli”.