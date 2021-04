Napoli difesa ballerina senza Koulibaly. Spunta un dato pesante

Koulibaly fondamentale per la difesa del Napoli. La coppia Maksimovic -Manolas commette troppi errori non offre garanzie. Dall’analisi spunta un dato pesante.

NAPOLI. Gli errori di Maksimovic e Manolas contro il Crotone hanno scatenato l’ira di Gattuso. La difesa del Napoli senza Koulibaly è troppo ballerina. Se Gattuso è riuscito a riaccendere il sacro fuoco del goal negli attaccanti azzurri, a cominciare da Mertens, Insigne e Osimhen , così non si può dire del reparto arretrato. Secondo una analisi pubblicata dal corriere del Mezzogiorno, la difesa senza Koluibaly ha preso quasi la metà dei goal incassati in stagione.

DIFESA BALLERINA, KOULIBALY FONDAMENTALE

“La difesa del Napoli con Koulibaly, contro Benevento, Bologna, Milan e Roma ha incassato solo una rete. Contro Sassuolo e Crotone senza Kalidou si è imposta la legge dei tre gol subiti, gli azzurri si sono aggrappati alla macchina offensiva per portare a casa i punti essenziali per la lotta Champions.

Il Napoli ha subito 48 reti in 41 partite, con una media di 1,17 gol a partita. Diciannove gol sono arrivati nelle undici gare saltate da Koulibaly per infortunio o squalifica. La media, analizzando le undici sfide senza Koulibaly, schizza a 1,72 reti subite a gara.

Il grande dubbio per la partita contro la Juventus è il centrale al fianco di Koulibaly. Ripristinare la coppia titolare con Manolas, che manca da inizio febbraio, è un obiettivo ma la prestazione del difensore greco contro il Crotone non ha convinto ed è rientrato anche Rrahmani, in panchina ieri al Maradona.

Gattuso ha potuto schierare Manolas e Koulibaly in campo insieme soltanto in quindici partite. I risultati sono stati buoni, si tratta della coppia che ha dato maggiore affidabilità alla squadra, il Napoli ha subito solo undici reti (media di 0,73 gol subiti a gara).

Il Napoli, con 32 gol subiti, ha ancora la terza difesa del campionato, solo Juventus e Inter hanno fatto meglio. La battaglia per la Champions passa anche per la solidità difensiva, come dimostrano i recenti successi contro Milan e Roma con la porta inviolata”.