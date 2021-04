Napoli, la pasqua degli azzurri: Insigne e Osimhen giornata speciale

I calciatori del Napoli hanno trascorso la pasqua all’insegna del riposo e della famiglia. Capitan -Insigne ha festeggiato anche il compleanno del figlio Carmine.

La pasqua a Napoli è una giornata speciale anche in tempo di pandemia. In tutte le case napoletane si è consumato il tradizionale pranzo pasquale, con la pastiera a farla da padrone. I calciatori del Napoli , lasciati a riposo da Gattuso dopo la rocambolesca vittoria sul Crotone, hanno trascorso la festività in famiglia, qualcuno magari si è concesso anche uno strappo alla dieta.

Giornata speciale per capitan Insigne che oltre alla pasqua ha festeggiato il compleanno di suo figlio Carmine. Il 24 del Napoli per l’occasione ha pubblicato un bellissimo messaggio su Instagram:

“Buon compleanno dolce amore mio, ti amo immensamente”. Victor Osimhen ha scritto: “Potresti lottare oggi e essere benedetto domani, è così che lavora Dio”. Il nigeriano ha manifestato la sua grande fede in Dio.

Dries Mertens, da buon “napoletano” ha pranzato nella sua casa di Posillipo con sua moglie Kat, mentre Elseid Hysaj ha pubblicato una foto in compagnia della sua fidanzata e figlio con il messaggio: “Buona Pasqua“.

Anche il patron De Laurentiis ha voluto fare gli auguri di buona pasqua alla squadra e a tutti i napoletani:

“In occasione della Santa Pasqua rivolgo un augurio a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, agli impiegati, ai collaboratori della SSCN e a tutte le loro famiglie”.

“In questo periodo dell’anno di intensa spiritualità il mio pensiero va a tutti coloro che stanno lottando contro la Pandemia, con l’auspicio che questo terribile periodo che attanaglia il Mondo possa presto finire. Il mio augurio più sentito è quello di poter superare tutti insieme le difficoltà con energia, positività e fiducia verso un nuovo orizzonte luminoso. Buona Pasqua, Aurelio De Laurentiis”

Gli azzurri domani riprenderanno gli allenamenti a castel Volturno per preparare la sfida di mercoledì contro la Juventus di Andrea Pirlo. Juventus e Napoli sono attualmente appaiate in classifica con 56 punti messi in cascina dopo 28 partite giocate. La partita tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà disponibile anche in streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

Rino Gattuso si affiderà al consueto 4-2-3-1 in difesa si rivedrà Koulibaly, al rientro dalla squalifica. Al suo fianco dovrebbe esserci Manolas. In attacco possibile conferma dal 1’ per Osimhen con Politano, Zielinski e Insigne a supporto.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.