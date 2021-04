Da Torino suonano la carica: “Juve, con il Napoli sarà come una finale”

Juventus-Napoli è il recupero della terza giornata di campionati, i bianconeri sono in difficoltà e vogliono ritrovare la vittoria.

“Come una finale, una partita da vincere a tutti i costi” Juventus-Napoli viene presentata così dai siti e media torinesi. La sfida viene vista in quest’ottica dopo la sconfitta con il Benevento in casa ed il pareggio col Torino, a cui manca in maniera pesante un rigore per fallo netto di De Ligt su Belotti. Anche col Toro la Juventus si è salvata per il rotto della cuffia, acciuffando un pareggio quasi immeritato. Ecco perché le critiche su Pirlo aumentano sempre di più e sia la critica che la tifoseria rincarano la dose. Secondo il portale Tuttojuve la sfida tra Juventus e Napoli in scena mercoledì 7 aprile sarà “l’ultima chance per Pirlo” per riprendere la “via maestra“. Ovvero una “finale da vincere, ma anche per convincere a partire dalla voglia di lottare, cosa che con il Torino si è vista un po’ poco“.

Alla Juventus allo sbando di Pirlo viene chiesta concentrazione. Troppe distrazioni per gli uomini in bianconero. La festa a casa McKennie è stata già archiviata, con i tre pronti a rientrare tra i convocati dopo la ‘punizione’. Un comportamento del genere non ha fatto di certo piacere alla società di Agnelli che si è esposta mediaticamente in maniera negativa. Ma la festa è anche un ulteriore segnale che qualcosa non va, cosa che si riflette anche sul campo visto che i bianconeri sono fuori dalla Champions League e dalla corsa scudetto. Dovrà essere bravo il Napoli di Gattuso a sfruttare queste debolezze per continuare il filotto di vittorie consecutive, che ora ha raggiunto quota 4.