Video – Assurdo De Ligt stende Belotti in area, arbitro e Var restano in silezio

De Ligt commette fallo su Belotti episodio da rigore nell’area della Juve nel derby col Torino. Fabbri e Mazzoleni non intervengono.

Si apre subito con un episodio da moviola il derby tra Torino e Juventus, nel video si vede De Ligt che stende Belotti. Sul fatto netto di De Ligt l’arbitro Fabbri non interviene e nemmeno Mazzoleni al Var decide di fermare il gioco e mandare l’arbitro a vedere il replay. Guardando bene le immagini, però, si vede come De Ligt colpisca in pieno l’attaccante del Torino. In pratica il difensore della Juventus non prende mai la palla, ma colpisce solo l’avversario. Si vede benissimo nel video che De Ligt sbaglia completamente l’intervento su Belotti.

L’episodio lascia sicuramente molti dubbi, anche perché il contatto tra difensore e attaccante sembra netto. Alla fine nessuno è intervenuto e nemmeno la tecnologia è andata a sostegno dell’arbitro. Sicuramente Belotti lascia liscia la palla col piede destro, ma il pallone resta nella disponibilità dell’attaccante mentre De Ligt il pallone non lo colpisce.