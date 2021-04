Video – “Ma che assist ha fatto?” il web impazzisce per super Insigne

Lorenzo Insigne con il Crotone è stato autore di un’altra grande partita, un gol ed un grande assist del capitano del Napoli.

Altra prestazione al top per Lorenzo Insigne che con il Crotone sigla un gol e si inventa un assist stratosferico per Osimhen. L’attaccante del Napoli ha avuto il merito di aprire le marcature e sbloccare la partita con i calabresi. Ma la vera pennellata Insigne la fa con l’assist ad Osimhen, un tocco al volo in acrobazia che confeziona un passaggio al bacio che il nigeriano non può fare altro che mettere in rete. Sicuramente un’altra grande prestazione quella del capitano del Napoli apparso in grande forma nonostante le due partite ravvicinate con la Nazionale di Mancini. L’assist di Insigne ha fatto scatenare i tifosi sul web che hanno commentato con grande entusiasmo la prodezza dell’attaccante.

Insigne pronto per la Juve

La condizione super di Insigne è sicuramente un’ottima notizia per Gattuso che superato, non senza difficoltà, la partita col Crotone ora deve recuperare la sfida con la Juventus. Il Napoli se dovesse raccogliere i tre punti nel recupero della terza giornata di campionato, potrebbe consolidare la posizione Champions League. Avere Insigne in grande forma non può che essere di grande aiuto per Gattuso che ha ottenuto buone risposte anche dai rientri di Mertens e Lozano. Il capitano del Napoli prima della partita col Crotone ha posato per la foto dopo la consegna del premio come Mvp di marzo ed ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento nei 90 minuti successivi.