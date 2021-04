Napoli, difesa allo sbando: il commento di Alvino non risparmia nessuno

Il Napoli vince e soffre col Crotone a causa dei troppi errori in difesa: arriva il commento di Carlo Alvino.

Due gol di Simy e uno di Messias hanno rischiato di mettere in serio rischio la vittoria del Napoli col Crotone. Una difesa allo sbando che ha regalato praticamente due gol ai calabresi. Clamoroso l’errore di Maksimovic che spalanca la porta alla rete del pareggio del Crotone di Cosmi, che ha il merito di crederci sempre, provando a sfruttare gli errori degli avversari. Per fortuna c’è Di Lorenzo che è riuscito a segnare il gol del 4-3 con un tiro da vero attaccante, altrimenti sarebbero stati vanificati i gol messi a segno da Insigne, Osimhen e Mertens.

Gli errori in difesa rischiavano di costar caro al Napoli che si è visto rimontare dal 3-1 al 3-3. Proprio sul reparto difensivo arriva il commento di Carlo Alvino al termine della partita: “Difesa disastrosa. Maksimovic irritante. Così si rischia di vanificare quanto di buono si fa in avanti. Però la vittoria è importantissima per la classifica e per il morale“.