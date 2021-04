Difesa allo sbando, ma ci sono buone notizie per Gattuso dopo Napoli-Crotone

Napoli-Crotone 4-3 ha messo in mostra una difesa stile horror del Napoli, ma Gattuso può sorridere per la voglia di reagire dei suoi calciatori.

E’ sicuramente la difesa il problema più grave segnalato in Napoli-Crotone. Manolas e Maksimovic vengono pesantemente criticati, l’errore del serbo è più che da matita rossa, un errore ingenuo e grossolano. Ma Gennaro Gattuso dalla sfida col Crotone, vinta per 4-3 con rete decisiva di Di Lorenzo e assist magnifico di Insigne, esce anche con delle buone notizie. Il tecnico ha praticamente tutta la rosa a disposizione, tanto che si è potuto permettere di far riposare Lozano e Zielinski, entrati solo nella ripresa. Nella girandola dei cambi sono stati coinvolti anche calciatori come Petagna ed Elmas. Altra nota positiva è il recupero di Mertens che ha siglato un altro gol su punizione, ma il belga si è messo in luce anche per alcuni recuperi difensivi.

Juve-Napoli: la partita della svolta

Ma Gattuso in Napoli-Crotone può tirare fuori anche altre notizie positive, come ad esempio il gol di Osimhen. Per un attaccante segnare è fondamentale, ma il nigeriano si è distinto anche per applicazione in fase difensiva. Osimhen ha recuperato molti palloni, cercando sempre di mettere in difficoltà i costruttori della manovra avversaria. Inoltre il tecnico del Napoli ha dovuto lasciare fuori squadra anche Koulibaly (squalificato), così il difensore ha potuto riposare dopo le fatiche con la Nazionale senegalese.