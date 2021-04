Gattuso può sorridere la difesa ritrova Koulibaly, Lozano titolare con la Juve

Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano saranno titolari in Juventus-Napoli, il difensore rientra dalla squalifica l’attaccante era infortunato.

Finalmente in casa Napoli c’è abbondanza di scelte e questo non può che far sorridere Gennaro Gattuso passato dall’emergenza assoluta tra difesa ed attacco ad avere quasi tutti disponibili- Basti pensare che con il Crotone il tecnico calabrese aveva ben 28 calciatori a disposizione, mentre in passato c’era anche la difficoltà di trovare il difensore centrale o la prima punta. Un’emergenza così profonda che Gattuso ha dovuto forzare anche nel far giocare Petagna mezzo infortunato e poi si è dovuto inventare Lozano centravanti. Quel periodo è fortunatamente passato e con la Juventus ci saranno finalmente tanti titolari a disposizione. Sicuramente un’ottima notizia dato che da Torino sono in crisi e vedono la sfida con il Napoli come una finale da vincere ad ogni costo.

Juventus-Napoli: rientrano infortunati e squalificati

Juventus-Napoli è valida per il recupero della terza giornata di campionato e si giocherà il 7 aprile. Gennaro Gattuso potrà contare sul rientro dalla squalifica di Koulibaly, chiamato a mettere ordine in una difesa horror apparsa contro il Crotone con Manolas e Maksimovic allo sbando. In attacco ritorna titolare anche Lozano dopo che proprio con la Juve, il 13 febbraio, si era infortunato giocando nonostante il dolore alla coscia. Il messicano è determinante con i suoi strappi e nel rientro a Crotone e col gol in Nazionale ha fatto vedere di essere in forma. A centrocampo bisogna verificare le condizioni di Demme che viene segnalato in ripresa ed ha chance di giocare dal primo minuto.