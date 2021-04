CORSPORT- Napoli, Gattuso, calcio alla panchina e negli spogliatoi urla verso Manolas e Maksimovic. VIDEO

Napoli, Rino Gattuso si è preso la scena nel finale della sfida contro il Crotone. Ringhio, è stato ripreso dalle telecamere in uno dei massimi momenti di rabbia. Gli errori del Napoli hanno consentito l’ennesima reazione del Crotone, Gattuso furioso scalcia verso la panchina. A fine gara, come racconta l’’edizione odierna del Corriere dello Sport a finito il match, Gattuso si arrabbia con alcuni dei suoi giocatori, a cominciare da Bakayoko, apparso ancora troppo lento.

“Non era successo niente fino al primo gol di Simy, una gentile concessione di Manolas che, anziché spazzare, o forse lo aveva fatto, serve Benali che a sua volta pennella per l’attaccante nigeriano. Simy è solo (perché?) e Meret può solo provarci. C’è lo zampino di entrambi, di Messias e Simy, anche nel raddoppio, col nigeriano che prende il tempo a Manolas e con Meret, di nuovo, incolpevole.

Il tre a tre è un episodio, un altro, che coinvolge Maksimovic, lento nel gestire palla, macchinoso rispetto al fluido Messias, lesto a scappare, in velocità, lasciando il serbo sul posto. Gattuso, dalla panchina, osserva incredulo. Urla, si arrabbia, si sbraccia. Vorrebbe entrare in campo. Può solo dare indicazioni. Si farà sentire nello spogliatoio“.