LDT – “Il Napoli aiutato dagli arbitri. Alla vigilia della gara contro la Juve spunta questa bufala gravissima”

Il Napoli è la squadra che ha goduto di più favori arbitrali? Alcuni tifosi azzurri insorgono contro questa buffala spuntata alla viglia della sfida contro la Juve.

Il Napoli aiutato dagli arbitri, alla viglia della gara contro la Juventus spunta la bufala sul web. Due tifosi partenopei scrivono alla nostra redazione infastiditi dalla notizia rilanciata anche da alcuni portali napoletani. Ecco le parole di Andrea e Carlo, stufi del trattamento riservato alla squadra partenopea dai media:

NAPOLI AIUTATO DAGLI ARBITRI: “LAVATETEGLI ER VINO”

“Gent.mo Napolipiu.com, siamo sconcertati da quanto pubblicato su un sito, diciamo, napoletano il 5 aprile 2021. Non citiamo il sito ma le riportiamo il sunto del pezzo che secondo Calciomercato.com il Napoli è la squadra che ha goduto di più favori arbitrali. Siamo ridotti proprio male. Noi che abbiamo esportato cultura e giornalismo nel mondo siamo ora ridotti al copia – incolla.

Non più all’altezza di fare articoli decenti e finanche non più in grado di descrivere e analizzare le problematiche meridionali a tutti i livelli, compreso quello sportivo. Ci accodiamo al copioso manierismo dello sputtanapoli che da oltre 150 anni si accanisce sulle nostre genti. Ma come, con tutto quanto combinato da Fabbri e, il solito, Mazzoleni a Torino i campioni del giornalismo partenopeo vanno a pescare l’insulsa classifica di Calciomercato.com. Proprio Napolipiu.com ha più volte ridicolizzato la stessa classifica, per le tante inesattezze riportate, che mette in cattiva luce il Napoli proprio alla vigilia della gara di Torino contro la Juventus“.

NAPOLI MALTRATTATO DAGLI ARBITRI

I tifosi del Napoli aggiungono: “Siamo messi male Direttore. Ci pensate che queste cose non succedono mai a Torino o a Milano. Ma come abbiamo la squadra più maltrattata del calcio di tutti i tempi e i professori del giornalismo napoletano invece di scrivere e parlare degli scudetti, Coppe e Supercoppe scippati alla squadra della propria città riprendono una strumentale classifica di un altro sito. Nemmeno si cimentano nel confutarne le sciocchezze scritte sulla squadra azzurra. Noi non abbiamo le sue conoscenze calcistiche in proposito ma da sempre leggiamo Napolipiu.com e abbiamo notato che sono tanti i vostri articoli e inchieste sugli arbitraggi che da anni stanno mettendo fuori causa il Napoli dalla lotta scudetto. Proprio sul vostro sito abbiamo letto che nella stagione in corso mancano al Napoli una decina di rigori e sono circa una decina le gare azzurre caratterizzate dagli errori arbitrali. Non sarebbe il caso che qualche vostro articolo girasse con molta più frequenza sui media nazionali?

Andrea F. Carlo E.