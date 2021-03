Serie A, arbitri, Trentalange non ha cambiato le cose. Ecco la speciale tabella degli errori arbitrali

Gli errori arbitrali in serie A continuano a far discutere nonostante l’arrivo di Trentalange.

E’ tempo di bilanci. Chi pensava che con Trentalange potessero cambiare le “cose” è stato subito smentito, a partire dall’incredibile duo Calvarese – Chiffi per la l’altrettanta incredibile mancata espulsione di Ronaldo in Cagliari – Juventus.

Sono 68 le gare condizionate irreparabilmente dagli errori arbitrali.

Sono 204 i punti spostati nel campionato che assegna proprio 3 punti a vittoria. Numeri imbarazzanti per il mezzo tecnologico (VAR) a disposizione degli arbitri di Rizzoli. Il Napoli è la squadra che più ci ha rimesso, soprattutto nella lotta al vertice. Si contano in circa una decina le gare che hanno visto i partenopei penalizzati da strabilianti errori e sviste di ogni sorta.

Memorabili le doppie sviste di Mariani in Napoli – Sassuolo (VI giornata) e Napoli – Spezia, XVI). Non meno epici sono stati gli arbitraggi di Valeri (Napoli – Milan, VIII), Massa (Inter – Napoli, XII), Orsato (Lazio – Napoli, XIII) e Marini (Sassuolo – Napoli, XXV).

Per la cronaca, anche se il Napoli è uscito vincente, è poi doveroso ricordare il duo Doveri – Valeri per gli errori commessi in Benevento – Napoli, (V) e Napoli – Juventus (XXII). Non come il Napoli, ma poca fortuna con gli arbitri di Rizzoli hanno avuto anche Fiorentina e Torino impelagate nella lotta per non retrocedere.

Tabella degli errori arbitrali

Nella speciale tabella degli errori arbitrali nei primi dieci posti in classifica ci sono sette arbitri internazionali. Stupiscono gli errori e le sviste di Orsato, ma forse il miglior arbitro del mondo 2020 ha pagato lo scotto di essersi trovato troppo vicino agli episodi per poterli valutare al meglio.

ARBITRI ERRORI DECISIVI ARBITRI GARE PARTITE ABISSO 5 Milan – Fiorentina, 2 – 0, IX. Lazio – Verona, 1 – 2, XI. Roma – Torino, 3 – 1, XII. Lazio – Fiorentina, 2 – 1, XVI. Cagliari – Milan, 0 – 2, XVIII. DI BELLO 5 Udinese – Milan, 1 – 2, VI. Genoa – Juventus, 1 – 3, XI. Milan – Lazio, 3 – 2, XIV. Roma – Inter, 2 – 2, XVII. Torino – Fiorentina, 1 – 1, XX. MARESCA 5 Juventus – Cagliari, 2 – 0, VIII. Roma – Sassuolo, 0 – 0, X. Milan – Torino, 2 – 0, XVII. Udinese – Inter, 0 – 0, XIX. Verona – Juventus, 1 – 1, XXIV. MARIANI 5 Inter – Milan, 1 – 2, IV. Napoli – Sassuolo, 0 – 2, VI. Sassuolo – Milan, 1 – 2, XIII. Napoli – Spezia, 1 – 2, XVI. Inter – Atalanta, 1 – 0, XXVI. MASSA 5 Lazio – Juventus, 1 – 1, VII. Torino – Udinese, 2 – 3, XI. Inter – Napoli, 1 – 0, XII. Juventus – Sassuolo, 3 – 1, XVII. Juventus – Lazio, 3 – 1, XXVI. IRRATI 4 Lazio – Bologna, 2 – 1, V. Genoa – Roma, 1 – 3, VII. Milan – Juventus, 1 – 3, XVI. Parma – Udinese, 2 – 2, XXIII. LA PENNA 4 Sampdoria – Genoa, 1 – 1, VI. Parma – Fiorentina, 0 – 0, VII. Inter – Torino, 4 – 2, VIII. Sassuolo – Bologna, 1 – 1, XXIII. SACCHI 4 Verona – Benevento, 3 – 1, VI. Juventus – Bologna, 2 – 0, XIX. Sassuolo – Spezia, 1 – 2, XXI. Juventus – Spezia, 3 – 0, XXV. ORSATO 4 Lazio – Napoli, 2 – 0, XIII. Lazio – Roma, 3 – 0, XVIII. Juventus – Roma, 2 – 0, XXI. Sampdoria – Torino, 1 – 0, XXVIII. VALERI 4 Genoa – Torino, 1 – 2, III. Napoli – Milan, 1 – 3, VIII. Inter – Bologna, 3 – 1, X. Torino – Inter, 1 – 2, XXVII. CALVARESE 3 Sampdoria – Milan, 1 – 2, X. Udinese – Atalanta, 1 – 1, X. Cagliari – Juventus, 1 – 3, XXVII. GUIDA 3 Lazio – Inter, 1 – 1, III. Roma – Milan, 1 – 2, XXIV. Fiorentina – Milan, 2 – 3, XXVIII. PICCININI 3 Juventus – Sampdoria, 3 – 0, I. Inter – Parma, 2 – 2, VI. Parma – Roma, 2 – 0, XXVII. DOVERI 2 Atalanta – Inter, 1 – 1, VII. Juventus – Atalanta, 1 – 1, XII. MANGANIELLO 2 Verona – Cagliari, 1 – 1, X. Genoa – Napoli, 2 – 1, XXI. MARINI 2 Cagliari – Spezia, 2 – 2, IX. Sassuolo – Napoli, 3 – 3, XXV. PASQUA 2 Benevento – Juventus, 1 – 1, IX. Benevento – Milan, 0 – 2, XV. CHIFFI 1 Torino – Lazio, 3 – 4, VI. PEZZUTO 1 Sassuolo – Crotone, 4 – 1, III. Crotone – Sassuolo, 1 -2, XXII. AURELIANO 1 Inter – Crotone, 6 – 2, XV. AYROLDI 1 Bologna – Udinese, 2 – 2, XVI. GIACOMELLI 1 Milan – Roma, 3 – 3, V. SOZZA 1 Sassuolo – Benevento, 1 – 0, XI. TOTALE 68

