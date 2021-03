Osimhen: “Napoli, ancora non avete visto nulla. Posso dare molto di più anche per la Nigeria”

Victor Osimhen è ottimista . L’attaccante del Napoli crede nelle proprie qualità e suona la carica in vista delle prossime sfide.

La Nigeria di Osimhen si qualifica matematicamente alla fase finale della Coppa D’Africa. Per i biancoverdi il prossimo match in casa è in programma il 30 marzo contro il Lesotho. Victor Osimhen è uno dei giocatori più attesi non solo in serie A ma anche nella massima competizione africana.

La qualificazione della Nigeria è arrivata nel corso della sfida contro il Benin, decisa al 48′ della ripresa da un gol di Onuachu. In campo anche Victor Osimhen, che ha giocato tutti i 90. L’attaccante del Napoli ha anche sfiorato il gol ad inizio ripresa colpendo il palo a portiere battuto.

Osimhen è comunque fiducioso per il futuro che ha dichiarato ai microfoni di Oma Sports Tv:

“Voglio continuare a fare del mio meglio per la nazionale e per il mio club. Credo di avere ancora molto da dare alla nazionale, ancora non si è visto nulla”.

Il Napoli di De Laurentiis ha investito quasi 80 milioni di Euro per portarlo in Serie A. I tifosi e tutto l’ambiente partenopeo sperano che in questa fase finale del campionato, Osimhen possa essere decisivo per portare gli azzurri in Champions.