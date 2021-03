Osimhen vuole riportare il Napoli in Champions. Il bomber da 80 milioni ha fissato l’obbiettivo

Victor Osimhen, bomber costato 80 milioni ha deluso le aspettative. In questa ultima parte di campionato è chiamato a riportare gli azzurri in Champions.

Victor Osimhen è arrivato a Napoli in estate per Ottanta milioni di euro. L’ex Lille era un pallino di Gattuso che pensava alla sua velocità per scardinare le difese avversarie con il suo 4-2-3-1.

De Laurentiis ha speso una cifra esorbitante per Osimhen, il nigeriano classe 1998 è arrivato con un bagaglio di 38 gol e 10 assist in 90 partite. Fino ad oggi, Osimhen ha segnato solo 3 reti e messo e ha servito un assist, in 19 presenze. In serie A ha ricevuto anche la prima espulsione in carriera, per somma di ammonizioni.

Fino a questo momento, il rendimento di Victor Osimhen è stato inferiore alle aspettative, ma c’è anche da dire che gli infortuni hanno penalizzato non poco il nigeriano.

OSIMEHN, STAGIONE TRAVAGLIATA

Tre problematiche serissime che hanno condizionato parecchio la prima annata di Osimhen, più grande investimento della storia del Napoli.

La lussazione alla spalla accusata in nazionale che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. La positività al Coronavirus di rientro dalle vacanze natalizie e il trauma cranico rimediato contro l’Atalanta, alla seconda partita da titolare dopo il pieno recupero.

Osimhen ora è tornato a disposizione di Gennaro Gattuso. Il nigeriano è subentrato nelle ultime tre partite vinte dal Napoli con Bologna, Milan e Roma. Il bomber in settimana ha raggiunto la sua Nigeria, poi tornerà a Napoli.

Rino Gattuso si aspetta tanto da lui nel finale di stagione. Come tutto il Napoli, che attende il vero Osimhen.

QUALIFICAZIONE CHAMPIONS

Il grande obiettivo di fine stagione per il Napoli è la Champions League. Tutti aspettano i gol di mr. ottanta milioni. Dries Mertens è tornato ai suoi livelli subito prima della sosta, contro la Roma ha regalato goal, e spettacolo, ora mancano i goal di Osimhen all’appello.

L’ultima rete di Osimhen è datata 7 marzo, contro il Bologna; la precedente era addirittura dell’8 novembre (sempre contro il Bologna), prima dell’infortunio alla spalla.

L’obiettivo non dichiarato di fine stagione per Osimhen è la doppia cifra: arrivare ad almeno 10 gol, per portare il Napoli in Champions League. 7 reti in 11 partite, Osimhen vuole farcela. Appena tornerà in Italia dopo gli impegni con la nazionale ​dovrà cominciare trasformare il fuoco che si porta dentro in gol. In quegli scatti da centometrista che a inizio stagione avevano rubato la scena a 35 chilometri orari e anche autorizzato a sognare Gattuso e i tifosi.