Juve Napoli designato Mariani. Ricordate cose fece l’ultima volta?

Mariani è stato designato per arbitrare Juventus-Napoli. L’arbitro di Roma fu protagonista nella partita contro lo Spezia.

Il recupero Juventus-Napoli sarà arbitrato da Maurizio Mariani. L’arbitro di Roma, aprilia, dopo la deludente prestazione offerta contro lo Spezia, dirigerà la gara più importante del campionato del Napoli.

Mariani nella sfida tra lo Spezia e il Napoli negò un rigore solare a Fabian Ruiz e ne regalò uno a Pobega. Secondo Mauro Bergonzi: “Mariani è un ottimo arbitro e che sta facendo un’ottima stagione. Ha diretto dei big match e l’ha fatto assolutamente bene. La designazione è azzeccatissima perché è in forma”.

L’ex arbitro non fa nessuna menzione dei tanti errori arbitrali compiuti contro la squadra campana, senza che mai nessun arbitro fosse fermato. A differenza di quanto capitato a Piccinini (Inter – Parma) e La Penna (Juventus – Fiorentina), Rizzoli ha quasi subito utilizzato gli arbitri che hanno penalizzato i partenopei. Come già capitato per altri, dopo Napoli – Spezia, XVI giornata, Rizzoli ha già impiegato Mariani (al VAR di Genoa – Bologna) e Banti (al VAR di Fiorentina – Cagliari) alla XVII giornata.

Come quarto uomo in campo ci sarà Paolo Doveri, il portafortuna della Juventus. Il fischietto nativo di Volterra ma appartenete alla sessione di Roma, è il vero portafortuna della squadra bianconera. L’arbitro Doveri ha diretto 17 volte la Juventus; 14 volte in campionato e 3 volte in Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato. la Juventus ha vinto 8 volte, pareggiato in 4 circostanze; 2 le sconfitte. Doveri ha anche il record di sviste a favore dei bianconeri.

Nelle 25 gare di campionato finora dirette col Napoli sono già 12 i rigori che Doveri ha negato ai partenopei.

ECCO LA TERNA ARBITRALE DI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS – NAPOLI h. 18.45 (3ª giornata di andata)

MARIANI

TEGONI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PERETTI