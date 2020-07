Tuttosport lancia una bomba su Victor Osimhen al Napoli, secondo Raffaele Auriemma l’agente ha presentato al club un’offerta del West Ham.

Ci sarebbe un clamoroso ribaltone di mercato nella vicenda di Victor Osimhen al Napoli con il West Ham pronto a prelevare il giocatore. Secondo quanto riferisce Tuttosport l’agente del calciatore William D’Avila starebbe ancora lavorando per cercare di portare l’attaccante nigeriano in Premier League. Proprio prima della sfida con il Sassuolo il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli aveva detto che l’accordo con il procuratore non era stato ancora trovato.

Eppure da più parti si parla di firme praticamente già apposte sui contratti, sia in francese che in italiano. Oma Akatugba, amico fraterno del calciatore anche nella giornata di ieri ha detto che c’erano le firme. Lo ha ribadito attraverso i social, parlando anche di un eventuale annuncio: “Dovete chiederlo a De Laurentiis quando lo farà“. Insomma per lui Osimhen al Napoli è cosa fatta.

Secondo Tuttosport c’è il West Ham che si mette di mezzo all’arrivo di Osimhen al Napoli. Il quotidiano sportivo di Torino parla addirittura di una brusca frenata nella trattativa, nonostante anche il presidente della Federcalcio della Nigeria, abbia parlato di una volontà netta del calciatore di vestire la maglia del Napoli e di rendere la piazza azzurra orgogliosa.