Il Mattino – Ultimi dettagli conclusi: “Osimhen vuole il Napoli e l’annuncio”

Ultime notizie di calciomercato con Il Mattino che scrive di Victor Osimhen che vuole il Napoli e chiede la chiusura della trattativa e l’annuncio.

Per il calciatore la scelta oramai è stata fatta da tempo: Victor Osimhen vuole il Napoli e chiede l’annuncio della conclusione dell’affare, infastidito dal prolungarsi della trattativa. L’affare che porta il nigeriano al Napoli è infarcito di tanti retroscena. Ancora non è chiaro come mai si sia deciso di cambiare procuratore a trattativa in corso, cosa che ha fatto slittare la chiusura dell’affare di almeno un paio di settimane. Inoltre con l’arrivo di William D’Avila ci sono stati altri stop, dato che l’agente ha cercato in tutti i modi di presentare offerte dalla Premier League al Lille. L’ultima viene rivelata da Tuttosport che parla di altra frenata nella trattativa che porta Osimhen al Napoli.

Secondo quanto riferisce Il Mattino su Osimhen al Napoli, invece, ci sarebbero già le firme sui contratti ed a questo punto sarebbe solo questione di ore. Ecco quanto scrive il quotidiano napoletano: