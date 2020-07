Bernardeschi secco rifiuto al Napoli, vuole la Juve come Milik

Federico Bernardeschi ha rifiutato Napoli, vuole giocarsi le sue carte alla Juventus. Squadra in cui vuole giocare anche Arkadiusz Milik.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Federico Bernardeschi ha rifiutato il Napoli. Il calciatore ex Fiorentina vuole giocarsi le sue carte alla Juventus nonostante l’arrivo di Kulusevski. Anche in questa stagione non ha trovato grandissimo spazio. Solo l’infortunio di Douglas Costa ha permesso a Bernardeschi di giocare titolare con maggiore continuità, poi quando il brasiliano è tornato si è dovuto accomodare nuovamente in panchina. Nella prossima stagione alla Juventus arriverà anche Kulusevski che potrebbe togliere ulteriormente spazio al calciatore, ma nonostante tutto Bernardeschi pare abbia già deciso di restare in bianconero, convinto di poter dire la sua nella squadra di Sarri che ieri ha vinto il suo nono scudetto consecutivo.

Bernardeschi per ora rifiuta il Napoli, ma c’è un altro calciatore che vorrebbe la Juventus ed è Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha già da tempo deciso di voler vestire la maglia bianconera e spinge per chiudere la trattativa. Secondo Sky alla fine Milik andrà alla Juve. Bernardeschi sarebbe potuto rientrare in questa trattativa, ma se non dovesse accettare allora si potrebbe inserire Luca Pellegrini, esterno mancini che in questa stagione ha giocato a Cagliari.