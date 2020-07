Affare Osimhen: De Laurentiis e l’aiuto del decreto crescita, le cifre

Affare Victor Osimhen con Aurelio De Laurentiis che potrà sfruttare il decreto crescita per ingaggiare il talento nigeriano che voleva mezza Europa.

Oramai ci siamo Victor Osimhen sarà un calciatore del Napoli anche grazie al decreto crescita. Il presidente Aurelio De Laurentiis, così come fatto con Lozano potrà sfruttare questo importante strumento per riuscire ad avere un risparmio. In pratica i club possono avere una riduzione sostanziosa sulle tasse da pagare sugli stipendi dei calciatori che arrivano dall’estero. Il decreto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 30 aprile e contiene “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi“. L’articolo 5 del decreto è riservato al ‘Rientro di cervelli’ ma una successiva modifica ha introdotto anche il “regime speciale per lavoratori impatriati“. All’inizio la norma non era rivolta ai calciatori, poi con le successive modifiche anche i club hanno potuto sfruttare questo vantaggio fiscale per il lavoratore che si impegna a “risiedere in Italia per almeno due anni”.

Insomma Osimhen al Napoli con il decreto crescita conviene al club azzurro, che potrà applicare una detassazione del 50%. Ecco cosa scrive Gazzetta sulla vicenda: