Bufera Barcellona: “Arthur fuori dalla sfida di Champions col Napoli”

Arthur del Barcellona fa aumentare i problema in casa blaugrana, il giocatore si è rifiutato di sottoporsi ai test per il coronavirus: salta il Napoli.

Il Barcellona non avrà Arthur per la sfida di Champions League contro il Napoli. Il futuro centrocampista della Juve (inserito nell’affare Pjanic ndr) si è rifiutato di effettuare i test per il coronavirus. In pratica il giocatore dal Brasile ha comunicato di voler concludere anticipatamente la sua esperienza con la maglia del Barça, tanto da non essersi presentato ai test per il covid 19. La stampa spagnola scrive di questo insolito comportamento del calciatore, ripreso anche da Corriere dello Sport che fa sapere come Arthur si sia prima goduto qualche giorno di vacanza ad Ibiza e poi sia volta in Brasile.

Il Barcellona ha già fatto sapere al giocatore che è intenzionato a prendere delle pesanti sanzioni nei suoi confronti, cosa che rende l’ambiente ancora più escandescente. Di questo passo è praticamente impossibile che il centrocampista, prossimo a recarsi alla corte di Maurizio Sarri, possa giocare la sfida di Champions League con il Napoli. La gara di ritorno degli ottavi di finale si disputerà il giorno 8 agosto in una Catalogna flagellata dal problema coronavirus. Molto probabilmente Arthur non sarà in campo per il Barcellona ma nemmeno tra i convocati, dato che ha autonomamente deciso di escludersi dalla sfida rifiutando i test. Da capire le sanzioni che deciderà di prendere il club di Bartomeu che già deve fare i conti con le pesanti critiche che arrivano dall’esterno, ma soprattutto dall’interno. Messi è in aperta contestazione con la società ma anche con il tecnico Setien che è stato confermato sulla panchina, ma a scadenza. La Liga è terminata ed il Barcellona ha perso lo scudetto, ora non gli resta che la Champions ma per andare avanti dovrà ritrovare maggiore compattezza ed unità di intenti.