Ultime notizie su Victor Osimhen al Napoli, il calciatore oramai ha deciso di accettare la piazza partenopea: in arrivo anche il tweet di De Laurentiis.

L’incontro tra Cristiano Giuntoli e William D’Avila spalancherà le porte di Victor Osimhen al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis aveva già da tempo trovato l’accordo con Gerard Lopez, patron del Lille ma nelle ultime ore spunta la novità di Karnezis inserito come contropartita tecnica all’interno della trattativa. Questo dovrebbe far calare leggermente il prezzo del cartellino di Osimhen, che verrà pagato poco più di 50 milioni di euro. Proprio il presidente del club francese ieri ha spiegato le motivazioni dei ritardi nella chiusura della trattativa. L’affare è delicatissimo e visti i tempi differenti di mercato, bisogna stilare i contratti tenendo conte di ogni possibile variabile. Questo tipo di burocrazia ha inciso non poco sulla chiusura dell’affare, su cui pesa anche il cambio di agente in corsa, che ha fatto slittare il tutto di almeno due settimane. In questo momento le difficoltà sono superate e si aprono le porte per la firma.

Osimhen al Napoli: ecco quando arriva il Tweet