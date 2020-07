Osimhen-Napoli. Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato delle reti Sky ha riportato le ultime notizie sulla trattativa.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione sportiva di SKY, ha pubblicato un messaggio sul calciomercato del Napoli sui suoi profili ufficiali social:

“Domani il Napoli definisce gli ultimi dettagli per Victor Osimhen e formalizza il suo acquisto: cinquanta milioni più bonus al e 5 anni a 4.5 al giocatore“.

Questo il messaggio pubblicato dal giornalista Gianluca Di Marzio, sul suo profilo ufficiale Twitter.

L’attaccante nigeriano (classe 1998 ex Charleroi e Wolfsburg) arriva a titolo definitivo dai francesi del Lille per 50 milioni di euro più bonus ed è pronto a firmare un contratto per le prossime cinque stagioni da 4,5 milioni di euro netti all’anno fino a giugno 2025 con il club del presidente De Laurentiis.

Percorso inverso per il portiere greco Orestis Karnezis, 35 anni ex Udinese. Intanto il Lille è pronto a rimpiazzare Osimhen, arrivato la scorsa estate per sostituire il portoghese Rafael Leao ceduto al Milan, con il canadese Jonathan David (classe 2000), in arrivo dal club belga del Gent.