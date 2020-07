Il presidente del Lille Gerard Lopez parla della trattativa per Victor Osimhen al Napoli e ammette che è in “fase avanzata”.

“Osimhen ha scelto Napoli” lo dice il presidente del Lille, Gerard Lopez in una intervista a l’Equipe dove chiarisce alcuni aspetti dell’affare: “Il cambio di agente in corsa ha rallentato l’operazione, in pratica abbiamo dovuto ricominciare tutto da zero“. Secondo Lopez attualmente la trattativa è in “stato avanzato, siamo ai dettagli ma fino a quando non sarà chiusa continuerò a ricevere offerte”. Il motivo di questo rallentamento è dovuto alle lungaggini burocratiche come spiega lo stesso presidente del Lille: “Il mercato in Francia sarà fermo fino al 15 agosto, in Italia invece apre a settembre. Servono quindi bisogna inserire tante clausole nei contratti per eventuali penali e altre questi simili“. Intanto in mattinata si era parlato di un possibile inserimento del West Ham, che è stato smentito nettamente da Oma Akatugba, amico di Osimhen che sta seguendo la vicenda.

Ma il presidente del Lille non parla solo di Osimhen al Napoli, ma anche di un eventuale arrivo in maglia azzurra del difensore Gabriel: “Deciderà in questa settimana il suo nuovo club“. Il club partenopeo ha messo da tempo gli occhi addosso al brasiliano. Aurelio De Laurentiis lo vorrebbe prendere per sostituire una eventuale partenza di Kalidou Koulibaly. Il senegalese piace al Manchester City. La Premier League è terminata e quindi Gaurdiola può impegnarsi solo sul mercato. Il tecnico spagnolo vuole Koulibaly e farà di tutto per prenderlo, ma servirà un’offerta mostre per convincere Aurelio De Laurentiis. Sul fronte uscite è sempre più vicino l’addio di Callejon che può andare al Villareal, ma anche Allan in procinto di trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti. Il brasiliano con il Sassuolo ha giocato, probabilmente, una delle sue ultime gare con la maglia del Napoli.