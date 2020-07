Ancelotti: “Col Barcellona il Napoli può farcela. Tutto è possibile”

Carlo Ancelotti ex tecnico del Napoli ed attuale manager dell’Everton parla della sfida di Champions League degli azzurri a Radio anch’io Sport.

La Premier League è oramai terminata con l’Everton che si è piazzato in 12a posizione. Carlo Ancelotti commenta l’annata ma anche le stagioni col Napoli e dice: “Per me è stata un’esperienza positiva. Il secondo anno abbiamo fatto più fatica e c’è stato qualche problema, ma non va dimenticato che siam riusciti a passare il turno di Champions League“. Proprio sul prossimo impegno europeo degli azzurri si sbilancia Ancelotti: “Col Barcellona il Napoli può dire la sua. Va considerato che i blaugrana hanno avuto molti problemi in questa stagione, c’è molta incertezza. La quadra di Gattuso può giocarsela“.

Tra gli argomenti trattati da Ancelotti c’è anche Lozano che proprio il tecnico volle al Napoli: “Per me rimane un ottimo attaccante. Il primo anno va considerato come adattamento, vedrete che il prossimo anno sarà un’altra cosa“. Fino ad ora Lozano al Napoli non ha fatto vedere grandissime cose, anche se nella ripresa post covid si è intravisto quantomeno una migliore forma fisica. Il club, impegnato nella trattativa Osimhen, deve decidere anche cosa fare del messicano. Una delle possibilità è che il calciatore vada proprio all’Everton dove ritroverebbe Carlo Ancelotti. Un altro giocatore pronto a raggiungere l’Inghilterra è Allan. Il brasiliano è oramai alla fine del suo ciclo in maglia azzurra ed il club inglese è pronto a fare un’offerta di circa 35 milioni per comprare il suo cartellino. Operazione avallata dall’attuale manager che pensa di restare ancora sulla panchina dei toffees: “Mi è piaciuto tornare in Italia dopo 9 anni – ha detto Ancelotti – ma non posso negare che mi trovo molto bene all’Everton è un club con grande tradizione che ha grandissime ambizioni per il futuro“.