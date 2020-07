Alvino attacca alla Juve: “Rigori per lo scudetto, rigori per tutto”

Il giornalista Carlo Alvino ha lanciato un tweet diretto alla Juventus e alla grande quantità di rigori che vengono assegnati alla squadra bianconera.

Il nono scudetto per la Juventus è arrivato con la vittoria con la Sampdoria, altra partita in cui i bianconero hanno usufruito di un tiro dal dischetto. Carlo Alvino ha lanciato una bordata alla Juve e ed in un tweet ha scritto: “Rigori per lo scudetto, rigori per diventare capocannoniere, rigori per tirarti fuori dai debiti. L’Europa sarà contenta finalmente ora si potrà dire che l’Italia è il Paese del ‘rigore “. Il rifermento è ovviamente ai tanti calci di rigori di cui la squadra bianconera può usufruire tutti gli anni, che vanno sommati a quelli che non vengono concessi contro la madama bianconera. Emblematici quelli non fischiati a de Ligt. Il difensore ex Ajax in questa stagione ha più volte colpito il pallone con la mano in area di rigore, ma i vari arbitri hanno sorvolato, salvo poi applicare in maniera estremamente rigida la regola che qualsiasi tocco in area di rigore con la mano va sanzionata con un penalty.