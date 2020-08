Il Mattino – Napoli a Barcellona: ecco la probabile formazione

Gennaro Gattuso studia la probabile formazione del Napoli in vista della sfida con il Barcellona di sabato, gli azzurri giocheranno al Camp Nou.

Sarà Insigne la variabile nella probabile formazione del Napoli che sfida il Barcellona. Il capitano del Napoli non è nelle migliori condizioni fisiche dopo l’infortunio con la Lazio, ma resta ottimismo per la sua presenza al Camp Nou. Il giocatore sta facendo di tutto per esserci ed anche gli esami strumentali hanno alimentato l’ottimismo. Gattuso e lo staff medico stanno monitorando il capitano del Napoli, ma il tecnico deve necessariamente pensare anche ad altre soluzioni qualora il numero 24 non riuscisse a recuperare in tempo. Scalpitano Elmas, mentre Lozano non è nelle migliori condizioni. Per gli altri reparti del campo i giochi sono quasi tutti fatti, a meno di sorprese dell’ultimo minuto.

Barcellona-Napoli la probabile formazione

Sugli undici che scenderanno in campo con il Barcellona arriva il focus de Il Mattino che scrive: “Nessuno nello staff tecnico del Napoli crede alla versione 3-5-2 di Setien ipotizzata da qualche media catalano. Il problema non è solo studiare la gabbia per Messi. Serve una organizzazione difensiva perfetta. Una difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; un centrocampo con Demme là davanti alla difesa, Zielinski e Fabian esterni, Mertens punta centrale falso nove nella terra del falso nove e infine Callejon e Insigne (salvo imprevisti) sugli esterni. E senza Lorenzo? Toccherà ad Elmas, impensabile poter puntare su Lozano“.

La probabile formazione del Napoli a Barcellona non dovrebbe discostarsi troppo da quella indicata, molto probabilmente in porta ci andrà Ospina. Nelle idee di Gattuso il portiere colombiano resta sempre in vantaggio su Alex Meret, anche perché riesce a palleggiare meglio coi piedi e può dare maggiore opportunità di giro palla ai difensori del Napoli.