Verso Barcellona – Ecco il Napoli senza Insigne: quattro idee per Gattuso

Il Napoli si prepara per la sfida di Barcellona, l’infortunio di Lorenzo Insigne potrebbe creare problemi a Gattuso che ha quattro alternative.

Nella probabile formazione del Napoli che sfida il Barcellona c’è Lorenzo Insigne, ma Gennaro Gattuso sa che deve provare qualche altra soluzione nel caso il capitano non riuscisse a recuperare. per ora filtra ottimismo sul numero 24 azzurro, ma resta comunque ancora una incognita la sua presenza al Camp Nou. Il tecnico del Napoli sta pensando a varie soluzioni, quella più probabile e già utilizzata, vede Elmas come esterno a sinistra. In questo modo la squadra avrebbe sicuramente maggiore copertura, ma meno imprevedibilità e qualità nel palleggio. La soluzione Lozano, non al meglio della condizione fisica, sembra non entusiasmare lo staff tecnico partenopeo, almeno non dal primo minuto. Il messicano sa dare grande profondità alla manovra, ma tatticamente ha ancora molti margini di miglioramento da dover apprendere.

Insigne assente a Barcellona: ecco le altre soluzioni

Anche il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibilità che Insigne non giochi titolare al Camp Nou, ecco lo scenario proposto dal quotidiano sportivo oggi in edicola:

Il giovanotto macedone nel tridente più che Lozano: allo stato attuale sembra proprio il favorito per l’eventuale successione. E tra l’altro la posizione non sarebbe un problema, anzi: lo ha già fatto con il Cagliari in campionato. La scelta dovrebbe essere limitata a un duello Elmas-Lozano. Con il primo favorito. Rino non scarta altre ipotesi: Lozano alter ego naturale di Insigne in quel ruolo. Terza e quarta soluzione? Politano e poi Allan a centrocampo e Zielinski avanzato nel tridente.

In ogni caso senza Insigne a Barcellona non sarà lo stesso Napoli visto fino ad ora. Gattuso cercherà in ogni modo di recuperare il capitano che resta un calciatore fondamentale nel suo scacchiere tattico.