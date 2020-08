Gazzetta – Gattuso fa fuori Milik dalla sfida col Barcellona

Ultime notizie verso Barcellona-Napoli: Arek Milik e Gennaro Gattuso, rapporto praticamente compromesso a causa del comportamento del polacco.

Gennaro Gattuso è pronto a fare fuori Milik dalla sfida col Barcellona. Il tecnico del Napoli, così tutto l’ambiente azzurro, non ha gradito l’indolenza e la poca professionalità del polacco dimostrata in queste ultime partite. Per questo motivo l’allenatore non lo sta prendendo in considerazione per la sfida con il Barcellona di Champions League, che si giocherà alle ore 21 al Camp Nou sabato 8 agosto.

L’allenatore calabrese deve fronteggiare l’infortunio di Insigne, ma nelle possibili soluzioni senza il capitano non c’è mai Milik in campo. Una delle scelte più semplici sarebbe quella di spostare Mertens nel ruolo di esterno sinistro (quello per il quale è stato portato a Napoli ndr), mettendo Milik come prima punta. Questa ipotesi sembra non esserci, anche perché Mertens oramai si sente un falso nove a tutti gli effetti.

In emergenza, però, Gattuso si sarebbe potuto adattare ed anche Mertens non avrebbe obiettato. Ma il comportamento di Milik non è piaciuto al tecnico che sta tiene in maggiore considerazione Llorente. Ecco cosa scrive sulla questione anche Gazzetta dello Sport: “Ci sarebbe stata anche l’ipotesi Milik centravanti con lo spostamento di Mertens a sinistra. Ma il rapporto tra l’attaccante polacco e il club è del tutto compromesso“.