Il Mattino – Infortunio Insigne, il Napoli fa pretattica?

Verso Barcellona-Napoli c’è da valutare l’infortunio di Lorenzo Insigne. Ecco quanto scrive Il Mattino sulle condizioni del capitano del Napoli.

C’è ottimismo per l’infortunio di Lorenzo Insigne, uscito malconcio dalla sfida con la Lazio. Le sue lacrime hanno tenuto in ansia allenatore e tifosi, ma la situazione potrebbe essere meno grave del previsto. ecco quanto scrive Il Mattino:

Gli esami strutturali dunque hanno scongiurato guai più severi. In realtà era stato quel pianto di Insigne a bordo campo a far temere il peggio. Invece, per fortuna di Gattuso e di tutto il mondo Napoli, non è così.

Il club è prudente. Il professor Canonico, il medico della squadra, non ama i voli pindarici. Ha ufficializzato il tipo di infortunio accusato da Lorenzo Insigne nel finale della gara tra Napoli e Lazio, ma non ha voluto specificare l’entità della lesione (pare meno di un millimetro), né la diagnosi sul recupero perché sarà “giorno dopo giorno”.

Attenzione, in ogni caso, anche al fatto che in questa vicenda ci possa essere un sospetto di vecchia e cara pretattica. Quindi bisogna rassegnarsi a una vigilia densa di dubbi su Insigne. Ma alla fine la sua voglia di Camp Nou avrà la meglio.