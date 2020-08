Mundo Deportivo: “Messi il re degli ottavi”, c’è un dato impressionante

Il Mundo Deportivo parla di Champions League di Leo Messi come re degli ottavi di finale. La pulce vuole prendere per mano il Barcellona.

Messi re degli ottavi di finale, lo scrive il Mundo Deportivo. In un momento difficilissimo come quello che sta vivendo il Barcellona avere Leo Messi in squadra fa sicuramente ancora di più la differenza. La classe cristallino del genio argentino è una sicurezza importante per i compagni di squadra e per il tecnico. Le polemiche interne non mancano, ma in Spagna anche Il Mundo deportivo si affida a Messi ed ai suoi suoi colpi.

Una legge che l’argentino vuole far valere anche contro il Napoli, che deve fare i conti anche con l’infortunio di Insigne. Messi ha detto alla squadra di voler provare a vincere di nuovo la coppa superando gli ottavi di finale di Champions League. E’ qui che fuoriesce un dato impressionante, dato che il Barcellona non “esce agli ottavi dal lontano 2006/07 quando affrontò il Liverpool” scrive Mundo Deportivo che però avvisa: “Contro il Napoli non sarà semplice, dato che al Camp Nou non ci sarà pubblico e si parte dal risultato di 1-1 che non offre tantissime garanzie“. Eppure c’è un altro dato allarmante per i tifosi del Napoli, Leo Messi ha sempre segnato agli ottavi di finale tranne che nel 2014/15 quando il Barça vinse la gara di ritorno col City grazie ad un gol di Rakitic. Intano Setien ha tre moduli in mente per la sfida con il Napoli, ovviamente in tutte le formazioni possibili c’è sempre Leo Messi come cardine.