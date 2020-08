Setien il trasformista: tre moduli utilizzati dal tecnico del Barcellona

Quique Setien ha variato tre moduli da quando guida il Barcellona, quello più ricorrente è il 4-3-3 e potrebbe essere utilizzato contro il Napoli.

In Spagna fanno pretattica e parlano ed il Mundo Deportivo fa un focus sui moduli che Quique Setien ha utilizzato da quando è alla guida del Barcellona. Si parte con il 3-5-2 che è stato schierato contro il Granada, poi il 4-4-2 ed il 4-3-3. Tre moduli totali utilizzati dal tecnico del Barcellona che fa di necessità virtù, a “seconda delle disponibilità di alcuni calciatori ha modellato la sua squadra“. Sempre in Spagna fanno sapere che molto probabilmente Setien si affiderà al 4-3-3 con il Napoli affidandosi in attacco un trio formidabile con Griezmann, Suarez e Messi. La pulce è definita re degli ottavi per i tanti gol segnati, ma addirittura si sta studiando un modo per avvicinarlo alla porta e renderlo ancora più devastante negli ultimi metri.

Setien dovrà comunque fare i conti con molte assenze. A centrocampo gli mancano per squalifica Busquets e Vidal. Quindi volendosi affidare ad un 4-3-3 manderà in campo Rakitic, De Jong e Sergi Roberto. Fuori anche il lungodegente Dembelé mentre Fati dovrebbe partire dalla panchina visto che Griezmann è sulla via del recupero. Difficile che Setien si affidi al 3-5-2, visto che questo significherebbe escludere proprio l’attaccante francese per avanzare Jord Alba e Sergi Roberto. “Setien non vuole mantenere il mistero sul modulo che adotterà per non dare punti di rifermento a Gattuso” scrivono dalla Spagna, dimostrando quanto il Barcellona ci tenga a questa partita e quanto rispetto mostrino per il Napoli.