Corriere dello Sport: “Barcellona in emergenza ha solo 13 calciatori disponibili”

Corriere dello Sport fa il punto sulla prossima sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli: i blaugrana hanno solo 13 giocatori disponibili.

Il quotidiano sportivo analizza l’attuale situazione del Barcellona che per la sfida con il Napoli ha una rosa rimaneggiata, con soli 13 calciatori disponibili. Di questi, due sono i portieri ter Stegen (alle prese con un infortunio) e Neto.

Tra i centrali l’unico disponibile è Piquè, visto che il ginocchio di Umtiti non dà segni di miglioramento e si è rotto pure Ronald Araujo. La speranza di Setièn è recuperare almeno Lenglet, che ha lavorato a parte insieme all’altro convalescente Griezmann. Anche a centrocampo scelte obbligate. Squalificati Busquets e Vidal, toccherà a Rakitic, de Jong e Sergi Roberto, con l’unica alternativa del giovane Riqui Puig. Sempre più difficile, infine, il recupero del lungodegente Dembelè.

Tra i 13 calciatori disponibili del Barcellona ci sono anche giocatori come Messi, Saurez e Fati. Insomma Setien è sicuramente in un momento di difficoltà, ma avendo l’argentino lì davanti è sempre più semplice portare a casa anche le partite complicate. Certo il Napoli ha il compito, il dovere ed anche le possibilità per andare a giocarsi la sfida al Camp Nou. Non sfidare questo Barcellona, che deve affrontare anche molte critiche interne, sarebbe veramente un delitto. Anche perché se dovesse fare l’impresa si aprirebbero le porte delle Final Eigth di Champions League, un format che molto probabilmente non verrà mai più riproposto e che prevede partite singole a gara unica.