Calciomercato Napoli: due addii sicuri, tanti calciatori sul mercato

Il Napoli che perde a Barcellona fa i conti col calciomercato in uscita, ci sono due adii sicuri: Allan e Callejon lasciano la maglia azzurra.

Focus di Repubblica sul calciomercato del Napoli, con Callejon e Allan che lasciano l’azzurro. Per lo spagnolo era oramai certa la decisione, quella con il Barcellona è stata la sua ultima da titolare. Per Allan bisogna attendere l’offerta giusta ma sicuramente lascerà il club di De Laurentiis. “Quella di Barcellona è stata anche la notte degli addii di Callejon e Allan, due pilastri di un ciclo esaltante e che avrebbe meritato due stagioni fa il premio dello scudetto. Lo spagnolo torna a casa (forse al Villarreal) e ha salutato i compagni tra le lacrime, il brasiliano con un po’ di livore in più nei confronti della società, con cui è ai ferri corti dai tempi della mancata cessione al Psg. Ora il centrocampista è atteso da Carlo Ancelotti all’Everton“.

In questo momento si stanno facendo diverse valutazioni. La prima è quella su Gennaro Gattuso che deve ancora rinnovare il contratto ed incontrerà Aurelio De Laurentiis. Ma il Napoli valuta anche il calciomercato in uscita con tanti giocatori che sono prossimi all’addio. Il primo è sicuramente Arek Milik, il polacco piace alla Juventus ma anche la Roma fa sul serio. In difesa Kalidou Koulibaly è sul taccuino di Guardiola del Manchester City ed il suo procuratore lavora con De Laurentiis per la cessione. Da valutare anche la permanenza di Hirving Lozano. Il messicano è un oggetto del mistero, non si è mai capito il suo vero potenziale. Pagato oltre 40 milioni di euro il Napoli non può cederlo a cuor leggero, deve trovare un’acquirente serio o qualche club che lo faccia giocare dandogli continuità. Nei prossimi giorni il Napoli farà le sue valutazioni sul calciomercato in uscita, anche perché la nuova stagione non è lontana.